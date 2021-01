 Qui est Gal Refaelov, la diva israélienne qui a illuminé le Soulier d'Or? (photos)

Lior Refaelov a été élu, pour la seconde fois de sa carrière, le Meilleur Joueur de son championnat. Après un plébiscite en 2011 en Israël, le milieu de terrain offensif de l'Antwerp a remporté mercredi soir le 67e Soulier d'Or, trophée récompensant le meilleur joueur du championnat de Belgique au cours de l'année écoulée. "Je suis vraiment fier et heureux", a-t-il déclaré en visioconférence de presse. "Je pense que c'est un peu la récompense de mes 10 années de carrière en Belgique, lors desquelles je suis resté fort malgré les hauts et les bas", a ajouté l'Israélien de 34 ans.

L'autre vedette de la soirée était sans conteste sa compagne Gal Refaelov, qui a à nouveau illuminé la cérémonie du Soulier d'Or. Celle qui a remporté le "titre" de plus jolie épouse d'un joueur de football dans la compétition belge en 2014 était de retour cette année.

Surnommés les "Beckhams israéliens", Lior et Gal forment l'un des couples les plus glamours de la Jupiler Pro League. Unis depuis 2012, les deux tourtereaux sont parents de trois enfants. La jeune femme, diplômée en droit, possède une boutique de bijoux à Anvers.

"Je suis quelqu'un qui doit s'occuper. Vous pensez vraiment que je vais rester à la maison en train d'attendre mon mari? De plus, ce n'est jamais une mauvaise chose d'avoir son affaire pour plus tard. Rester chez soi et faire du shopping, c'est sympa, mais on s'en lasse très vite", avait-elle déclaré en 2016 dans un interview publiée sur le site 7sur7. "Lior et moi sommes les meilleurs amis. Parfois, on se dispute et on s'ignore une demi-journée, mais nous mettons un point d'honneur à nous réconcilier avant d'aller au lit. Nous sommes des 'partners in crime'"