L'Américaine Brianna McNeal, championne olympique du 100 m haies, suspendue

(Belga) L'Américaine Brianna McNeal, championne olympique du 100 m haies en 2016 à Rio, a été suspendue provisoirement pour "entrave au processus antidopage", a annoncé jeudi l'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU).

L'AIU accuse la sprinteuse de 29 ans d'"entrave dans le processus de gestion des résultats, une violation des règles antidopage de la Fédération internationale d'athlétisme", sans plus de précisions. A sept mois des jeux Olympiques de Tokyo, cette décision est un nouveau coup dur pour l'athlétisme américain dont l'une des grandes stars, le sprinteur Christian Coleman, a été banni deux ans pour trois manquements à ses obligations de localisation antidopage. Le champion du monde en titre du 100 m a fait appel de cette sanction devant le Tribunal arbitral du sport. Sacrée à Rio et médaillée d'or mondiale en 2013 à Moscou, McNeal avait déjà été suspendue durant un an entre 2017 et 2018 pour trois manquements à ses obligations de localisation antidopage et avait ainsi manqué les Mondiaux de Londres en 2017. De retour à la compétition en 2018, elle avait été disqualifiée pour faux-départ en séries aux Championnats du monde de 2019 à Doha. Depuis plusieurs mois, les affaires de dopage s'enchaînent pour le premier sport olympique et concernent le plus souvent des cas de manquements aux obligations de localisation. En juin 2020, c'est la Bahreïnie Salwa Eid Naser, championne du monde du 400 m, qui avait été suspendue provisoirement pour ce motif avant d'être blanchie le 20 octobre par le tribunal disciplinaire de la Fédération internationale d'athlétisme. L'AIU a fait appel de la décision auprès du TAS. Le Sud-africain Luvo Manyonga, médaillé d'argent aux Jeux de Rio au saut en longueur, a été suspendu provisoirement vendredi, et le Kényan Elijah Manangoi, champion du monde du 1.500 m en 2017, a été sanctionné de deux ans de suspension en novembre, toujours pour des manquements aux obligations de localisation pour des contrôles antidopage. (Belga)