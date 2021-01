Les Belges à l'étranger - Hazard et Courtois éliminés par Bilbao en Supercoupe d'Espagne

(Belga) Le Real Madrid a été éliminé en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne jeudi face à Bilbao (1-2). Eden Hazard et Thibaut Courtois étaient tous deux titulaires du côté de Madrid.

Un doublé de Raul Garcia en première période (18e et 38e sur penalty) a permis à l'Athletic Bilbao de se qualifier pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Le but de Karim Benzema en deuxième mi-temps n'était pas suffisant pour relancer le Real (73e). Thibaut Courtois a joué toute la rencontre alors qu'Eden Hazard a été remplacé par Vinicius à la 67e. En finale, Bilbao affrontera dimanche le FC Barcelone, qualifié mercredi face à la Real Sociedad (1-1, 2-3 aux tirs au but). En Angleterre, Christian Benteke a participé au match nul et vierge de Crystal Palace à l'Emirates face à Arsenal, dans un match comptant pour la 18e journée. L'attaquant de 30 ans a été remplacé par Jordan Ayew à la 81e. Michy Batshuyai n'a pas joué. Au classement, Crystal Palace est 13e avec 23 points, juste derrière Arsenal, 11e avec 24 unités. En Eredivisie, Mike Tresor Ndayishimiye est entré au jeu à la 61e minute de la rencontre entre Willem II et Groningue (2-3), dans le cadre de la 16e journée. Mo El Hankouri avait ouvert le score pour Groningue avant que Willem II ne renverse la situation grâce à Che Nunnely (60e) et Vangelis Pavlidis (79e). Ko Itakura égalisait en fin de rencontre (84e) et El Hankouri offrait même les trois points à Groningue dans les arrêts de jeu (90e+3). Jorn Brondeel a joué toute la rencontre dans les buts de Willem II. Avec cette défaite, Willem II, qui n'a plus gagné en Eredivisie depuis le 21 novembre, reste coincé à la 17e place du classement avec 9 points. Groningue est 6e avec 30 points.