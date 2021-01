Les Belges à l'étranger - "Il faut y aller doucement avec Hazard", estime Zidane

(Belga) Titularisé, Eden Hazard a joué 67 minutes lors de la défaite 1-2 du Real Madrid contre l'Athletic Bilbao, jeudi, en demi-finale de la Supercoupe d'Espagne. "Il faut y aller doucement avec lui", a déclaré l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane en conférence de presse.

"Il lui faut récupérer un peu de confiance, faire un bon match, marquer un but...", a expliqué Zidane au sujet d'Hazard, dont c'était la quatrième apparition depuis son retour le 30 décembre après une blessure musculaire survenue fin novembre. "Ca se fera petit à petit. On sait le joueur qu'il est, il faut garder patience. Les gens veulent voir la meilleure version d'Eden, mais il faut y aller doucement avec lui". Jeudi, le Real a été battu par l'Athletic. Au repos, le champion d'Espagne était mené 0-2. "Notre début de match a été compliqué, notre première période n'a pas été bonne. Eux, ils ont eu deux occasions et ont marqué deux buts. On a changé le dispositif après 20 minutes de jeu, car il ne me plaisait pas", a détaillé Zidane. "La deuxième période a été différente, on parvient à marquer mais pas à égaliser. Il faut tourner la page. Ce n'est pas un désastre. Un désastre, c'est quand on n'essaie pas, quand on ne donne pas tout sur le terrain. Les joueurs ont tout donné. Dans la vie, on ne peut pas toujours gagner, mais c'est ce que l'on va essayer de faire dès le prochain match." (Belga)