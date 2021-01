Un ancien sélectionneur propose de repousser l'Euro à l'hiver 2021

L'ancien sélectionneur allemand Berti Vogts s'est dit "sidéré" vendredi que l'UEFA ne songe pas à repousser l'Euro à l'hiver prochain, compte tenu de la situation sanitaire en Europe.

"Je suis sidéré que l'on n'entende rien du côté de l'UEFA. C'est pourquoi j'en appelle à l'instance européenne, en tant qu'ancien sélectionneur: repoussez l'Euro. Réagissez maintenant. Après, il sera trop tard", écrit Vogts dans son éditorial sur le site t-online. Le tournoi européen, initialement prévu en 2020, a été repoussé à l'été 2021 (11 juin-11 juillet).

L'ancienne gloire du foot allemand détaille ses arguments dans ce texte, et réclame que l'Euro ne soit plus joué dans 12 pays comme prévu, mais dans un seul, "de préférence une nation où la situation du coronavirus est sous contrôle". "Imaginez-vous: un match de l'Euro Allemagne-France devant des gradins vides, et sans des joueurs de classe mondiale comme Toni Kroos ou Kylian Mbappé. Ce n'est pas possible. Et personne ne regarderait cela à la TV", argumente encore Vogts.

Jeudi, un porte-parole de l'UEFA européenne a encore déclaré à l'AFP: "En ce qui concerne l'Euro, rien n'a changé".

