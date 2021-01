Mercato: voici les rumeurs et transferts du 16/01

Suivez le mercato hivernal en direct sur RTLsport.be!

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Une rude bataille s'annonce pour le transfert de Dayot Upamecano. Le défenseur français joue jusqu'ici à Leipzig mais sera très courtisé cet été, avec une clause libératoire de seulement 42 millions d'euros. Selon Eurosport, le Paris Saint-Germain, Manchester United et le Bayern Münich sont en lutte pour l'accueillir.



The Athletic annonce qu'Arsenal envisage finalement de rompre le contrat de Mesut Özil. Le club n'en peut plus de son salaire et perdrait patience, le joueur souhaitant rejoindre Fenerbahçe.

Indice de crédibilité: 4/5, très probable. Arsenal ne peut plus se permettre de conserver Özil. Son aventure semble s'achever là-dessus.

Selon RMC et Sky Italia, Arkadiusz Milik a trouvé un accord avec Marseille. Mais les deux clubs négocient toujours, alors qu'une offre est arrivé à Naples à hauteur de 7 millions d'euros. Elle devrait encore être refusée, mais les divergences s'amenuisent.

Un club de D3 espagnole a réalisé un transfert financé... en bitcoins ! (Lire l'article complet)



Eric Garcia ne retrouvera finalement pas Barcelone cet hiver. Le défenseur de Manchester City paye le report du vote sur la présidence du club. Mais les Catalans sont toujours désireux de se renforcer dans ce secteur.

Selon Sky Sports, Tottenham aimerait voir Christian Eriksen faire son retour au bercail. Mais le salaire du joueur (7,5 millions d'euros par an après impôts) pose encore un problème. Il n'y aurait donc pas encore de réelles discussions.

Indice de crédibilité: 3/5, probable: Christian Eriksen aimerait revenir en Premier League. Mourinho l'apprécie mais il va falloir faire des concessions financières pour avoir une chance d'aboutir à un accord.

Le Real Madrid voudrait aussi recruter Memphis Depay. Le club espagnol espère ainsi prendre le Barça de vitesse pour combler le prêt de Luka Jovic, de retour à Francfort. Mais les Lyonnais ne voudraient pas s'en séparer.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Courtrai va perdre Hannes Ven der Bruggen. Le capitaine va signer au Cercle de Bruges, selon plusieurs médias néerlandophones. Reste à trouver un accord alors que le contrat du joueur expire en juin prochain.

La Gantoise a annoncé vendredi l'arrivée de Yonas Malede en provenance du Maccabi Netanya. L'attaquant israélien a signé un contrat de quatre ans et demi. Malede, 20 ans, a intégré l'équipe première du Maccabi Netanya en 2018. Cette saison il a inscrit sept buts et délivré deux assists en 14 rencontres de championnat. Il est aussi international espoirs israélien. Dans un communiqué, La Gantoise décrit sa nouvelle recrue comme un joueur "polyvalent". "Yonas est attaquant droitier qui peut jouer dans l'axe et sur le flanc", a expliqué Tim Matthys, manager sportif. "Il possède une bonne accélération, joue avec beaucoup de dévouement et a de bonnes qualités physiques." L'Israélien est la première recrue hivernale de La Gantoise, douzième de la Jupiler Pro League avec 26 points



Le coach du Beerschot, Hernan Losada, serait convoité aux États-Unis. Selon le Washington Post, l'Argentin est ciblé par le DC United et pourrait donc ne pas terminer la saison avec le club anversois. Une situation qui rappelle celle d'Ivan Leko, qui a quitté l'Antwerp pour se rendre en Chine.