Cédric Cherain avec Stéphane Prévot au Rallye de Monte-Carlo: "je vais réaliser un rêve de gosse"

(Belga) Cédric Cherain, avec Stéphane Prévot comme copilote, va participer la semaine prochaine au Rallye Monte-Carlo, l'épreuve d'ouverture du championnat du monde des rallyes WRC, avec une Skoda Fabia Rally2 de l'équipe Metior Sport, en catégorie WRC3. Pour le Verviétois, c'est un rêve qui se réalise.

"Nous en avions parlé avec le team avant même le Rally Monza en fin de saison dernière", a confié dans un communiqué dimanche Cédric Cherain, sur place pour les séances de tests. "Si le budget demandé n'a pu être réuni pour la finale de la compétition 2020, j'ai remué ciel et terre pour parvenir à mes fins et m'aligner dans d'excellentes conditions au départ du Rallye Monte-Carlo. Je dois encore me pincer pour le croire, mais je vais réaliser un rêve de gosse, qui plus est avec Stéphane Prévot à mes côtés. Magique, tout simplement. Il s'agit d'un rallye difficile, improbable, imprévisible, mais où, paradoxalement, tout est possible. Un top 5 en WRC3 est plus que probablement réalisable. Voire un podium." Cédric Cherain, 37 ans, va pouvoir aussi compter sur l'expérience de Stéphane Prévot, 52 ans, et de ses 16 participations au Rallye de Monte-Carlo prévu cette année du 21 au 24 janvier. (Belga)