Jupiler Pro League: l'Antwerp s'impose à La Gantoise par le plus petit écart

(Belga) L'Antwerp s'est imposé 0-1 sur la pelouse de La Gantoise, dimanche, lors de la 20e journée de la Jupiler Pro League. Martin Hongla a inscrit l'unique but de la rencontre (75e). Avant cela, Sven Kums avait loupé un penalty (52e).

Après une première période fermée, La Gantoise héritait d'un penalty pour une faute du gardien Alireza Beiranvand sur Roman Yaremchuk. Des onze mètres, Sven Kums voyait le poteau repousser sa tentative (52e). Ritchie De Laet s'illustrait ensuite par une intervention défensive décisive pour contrer Yaremchuk, en excellente position (68e). Après une tête non cadrée de Mbokani (73e), l'Antwerp débloquait la situation à un quart d'heure du terme. Le capitaine Faris Haroun isolait dans le rectangle Martin Hongla, Sinan Bolat ne pouvait que toucher la frappe du milieu de terrain camerounais (75e). La réaction gantoise passait par une tête de Laurent Depoitre détournée du bout des doigts de manière spectaculaire par Beiranvand (77e). Le gardien iranien se montrait à nouveau décisif pour repousser un tir d'Osman Bukari (82e). L'Antwerp résistait à l'assaut final gantois, offrant sa première victoire à Franky Vercauteren, qui débutait sur le banc du 'Great Old' après avoir manqué le déplacement à Malines en raison de sa quarantaine. L'Antwerp remonte au troisième rang avec 34 points, dépassant notamment Charleroi (33) et Anderlecht (32), battus respectivement par Malines (0-1) et Eupen (2-0). La Gantoise (26 points) reste bloquée au 13e rang. (Belga)