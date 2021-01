Serie A: l'Inter Milan et Lukaku remportent le choc face à la Juventus (vidéo)

L'Inter Milan a sérieusement crédibilisé ses ambitions de détrôner enfin la Juventus Turin, nonuple champion d'Italie en titre, en dominant les Bianconeri (2-0) dimanche à San Siro dans le choc de la 18e journée de Serie A.

Avec Romelu Lukaku pendant 90 minutes, l'Inter a réalisé une partie pleine face à la Juventus, grâce tout d'abord à un but rapide d'Arturo Vidal qui mettait son équipe aux commandes face à son ancien employeur (12e). En début de seconde période, Nicolo Barella, passeur sur le premier but, se muait en buteur et mettait définitivement son équipe à l'abri (52e).

Grâce à cette victoire de prestige, l'Inter rejoint son rival, l'AC Milan, en tête de la Serie A avec 40 points. L'AC affrontera Cagliari lundi. La Juventus voit ses concurrents pour le titre s'échapper. Les Bianconeri sont 5e avec 33 points.