Jupiler Pro League - Saint-Trond surprend une équipe d'OHL réduite à dix

(Belga) Saint-Trond a empoché trois points importants en bas de classement en battant OHL 3-1 lors de la 21e journée de Jupiler Pro League, grâce notamment à un Pelé Mboyo très en forme.

Yuma Suzuki surprenait les Louvanistes après dix petites minutes de jeu en reprenant victorieusement de la tête un excellent centre de Pelé Mboyo, arrivé cet hiver de Courtrai. Thomas Henry faisait parler son instinct de buteur un quart d'heure plus tard et égalisait d'une frappe enroulée dans le petit filet de Daniel Schmidt (25e). OHL était ensuite réduit à dix à la suite d'un tacle violent de Pierre-Yves Ngawa sur Yuma Suzuki (37e) et les choses se corsaient encore quand Pelé Mboyo égalisait sur le coup-franc en reprenant victorieusement de la tête une remise de Jorge Teixeira (39e). En deuxième période, Saint-Trond profitait de sa supériorité numérique, Pelé Mboyo, lancé en profondeur, mettait parfaitement Yuma Suzuki sur orbite, l'attaquant japonais s'offrait un doublé et mettait Saint-Trond à l'abri (53e). Au classement, Saint-Trond prend 3 points bienvenus dans la lutte contre la relégation. Les Trudonnaires sont 15e avec 23 points, et comptent donc 4 points de plus que le Cercle de Bruges, battu 0-1 par le Standard plus tôt dans la journée. OHL perd l'occasion de récupérer la 3e place de Jupiler Pro League et reste donc 6e avec 32 unités. (Belga)