La Liga - L'Athletic Bilbao bat le Barça et remporte sa 3e Supercoupe, 1er carton rouge pour Messi

(Belga) L'Athletic Bilbao a remporté sa 3e Supercoupe d'Espagne au détriment du FC Barcelone 3-2 dimanche soir à Séville (Andalousie) après prolongations, après ses sacres en 1984 et en 2015 dans la compétition.

Les Basques se sont imposés grâce à une superbe frappe enroulée d'Iñaki Williams qui a trompé Marc-André ter Stegen au début des prolongations (97e), alors que les deux équipes s'étaient auparavant neutralisées avec un doublé d'Antoine Griezmann (40e, 77e), et deux buts d'Oscar de Marcos (42e) et d'Asier Villalibre (90e). A noter que le Barça a terminé à dix, Lionel Messi étant exclu juste avant le coup de sifflet final pour un geste violent. L'Argentin a reçu son premier carton rouge en plus de 700 matches disputés sous le maillot du Barça. Il avait déjà été exclu à deux reprises avec la sélection argentine. L'Athletic Bilbao succède au Real Madrid au palmarès de la Supercoupe d'Espagne, qui se termine par un Final Four depuis la saison dernière. Bilbao avait sorti le Real en demi-finales, tandis que le Barça avait éliminé la Real Sociedad. (Belga)