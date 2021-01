Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Les Madrilènes intéressés par Alexandre Lacazette ? Selon des informations de The Sun, le joueur français, dont les relations avec son entraîneur à Arsenal Mikel Arteta ne sont pas au beau fixe, attirerait les convoitises du Real et de l'Atlético. Les Merengue sont en recherche de forces vives après avoir envoyé Luka Jovic en prêt à Francfort tandis que les Colchoneros pourraient se l'offrir pour compléter la venue en prêt du Lyonnais Moussa Dembele.

Chelsea a prêté le milieu anglais Danny Drinkwater à Kasimpasa en Turquie jusqu'au terme de la saison, a annoncé le club londonien lundi. Drinkwater, 30 ans, était arrivé chez les Blues en 2017 en provenance de Leicester avec qui il a été champion d'Angleterre en 2016. Après des prêts à Burnley et Astoon Villa ces deux dernières saisons, il avait été versé dans le noyau B cette saison à Chelsea.



La piste Wijnaldum toujours envisagée au Barça. Fraîchement arrivé à la tête de l'équipe catalane, l'ancien sélectionneur Ronald Koeman avait poussé cet été pour tenter de recruter le milieu de terrain Georginio Wijnaldum. Fortement impactées par la crise, les finances du FC Barcelone n'avaient pas permis de faire aboutir cette affaire. Selon le quotidien catalan Sport, le contrat du joueur néerlandais qui arrive à son terme en fin de saison pourrait rendre son prix plus accessible. Koeman n'a donc pas dit son dernier mot. Le journal anglaid The Mirror y va aussi de son petit mot en rappelant qu'il s'agit d'un rêve d'enfant pour Wijnaldum de jouer un jour au Barça...

Chelsea et Abramovitch prêts à sortir le chéquier pour Haaland. Le prodige norvégien n'a pas fini d'affoler le mercato. S'il ne risque pas de quitter le Borussia Dortmund dans un avenir proche, le prometteur avant-centre de 20 ans attirent déjà de nombreuses convoitises. Cette fois le site britannique The Athletic assure que les Blues de Chelsea n'ont pas peur de s'acquitter de la clause libératoire de 75 millions d'euros en plus d'indemnités de transfert juteuses dès l'été prochain.

En mauvaise posture à Manchester United où son coach Ole-Gunnar Solskjær ne lui offre plus beaucoup de temps de jeu, l'international anglais Jesse Lingard attirerait les convoitises de Sheffield United. Un temps évoqué en partance pour la côte d'azur avec un intérêt prononcé par l'OGC Nice, l'attaquant de 28 ans pourrait rester en Grande-Bretagne en rejoignant l'actuelle lanterne rouge de Premier League selon le Daily Telegraph.

Joseph Alfred Duncan rejoint Cagliari. Avec seulement 5 apparitions seulement sous le maillot de la Fiorentina, le milieu de terrain espère trouver davantage de temps de jeu dans un autre club italien.



Libre de tout contrat depuis le 30 juin, Jack Wilshere a retrouvé une équipe. Sky Sports annonce que l'ancien Gunner a trouvé un accord à court terme avec le club de deuxième division anglaise Bornemouth. L'Anglais s'entraînait avec les Cherries pour retrouver la forme depuis son départ de West Ham la saison passée. L'entraîneur Jason Tindall a été convaincu pour l'engager dans l'équipe.

Ce n'est plus une grande surprise, Mesut Özil multiplie les messages ces derniers jours qui attestent de son arrivée à Istanbul. Le milieu de terrain allemand en froid avec Arsenal a rompu son contrat. Il devrait s'engager avec le Fenerbahce pour trois ans et demi et un salaire annuel de 5 millions d'euros selon certaines médias turcs.



Autre rumeur qui ne demandait qu'à être confirmée, Mario Mandzukic est arrivé à Milan hier soir. La SkyItalia l'annonçait depuis quelques jours. L'attaquant croate devrait passer sa visite médicale et signer un contrat de six mois avec une année en option en faveur du Milan AC.



LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Naomichi Ueda quitte le Cercle Bruges pour Nîmes, où il est prêté jusqu'au terme de la saison, avec option d'achat, ont annoncé les deux clubs lundi. Le Japonais, 28 ans, est arrivé en 2018 au Cercle, en provenance des Kashima Antlers. Il a disputé 55 rencontres (un but) pour le Cercle. Cette saison, il est entré en action à huit reprises. Le défenseur central compte 13 apparitions et un but avec son équipe nationale.



Bill Lathouwers quitte le MVV Maastricht en D2 néerlandaise pour rejoindre Waasland-Beveren. Le club néerlandais a confirmé le transfert lundi. Lathouwers, 21 ans, avait quitté l'Antwerp pour Maastricht l'été dernier. Il avait joué les neuf premiers matches de championnat dans l'antichambre de l'élite néerlandaise avant de perdre sa place.

Anderlecht tien son nouvel attaquant. Les Mauves ont annoncé l'arrivée d'Abdoulay Diaby. L'ancien joueur est prêté par Getafe où il n'a joué que 121 minutes cette saison. À 29 ans, il a déjà inscrit 52 buts en Pro League en 151 matchs sous les couleurs de Mouscron et du Club Bruges.

