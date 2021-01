"Je ne sais pas comment il fait ça": un coéquipier de Kevin De Bruyne ébahi par ses talents de passeur

KDB a encore frappé. Le Diable rouge a une nouvelle fois prouvé ses qualités de passeur ce dimanche face à Crystal Palace. D'un magnifique centre de l'extérieur du pied à la 25ème minute de jeu, Kevin De Bruyne a déposé une offrande sur la tête de son coéquipier John Stones. Le Belge signe ainsi son 100e assist sous les couleurs de Manchester City et permet à son coéquipier d'inscrire son premier but en tant que citizen.

Ce dernier a récidivé en seconde période. Un doublé de Stones puis deux buts de Gundogan et Sterling ont permis à Manchester City de s'imposer facilement 4-0. Après la rencontre, John Stones s'est montré admiratif face aux talents de passeur de De Bruyne. "Kevin fait cela depuis des années ici... Des passes monstrueuses qui te font dire 'je ne sais pas comment il fait ça'", a déclaré l'international anglais.

De Bruyne est l'un des précieux atouts de City dans la course au titre en Premier League. Stones en a bien conscience et s'est satisfait de la passe reçue pour inscrire son premier but sous la tunique mancunienne : "Elle est arrivée directement sur moi, c'est quelque chose dont on ne peut que rêver et il sait faire ça d'où il veut. Je me mets beaucoup de pression pour marquer des buts, j'ai besoin de contribuer à la victoire et d'apporter cela dans mon jeu".

