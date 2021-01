Diaby rejoint Anderlecht en prêt

Le RSC Anderlecht a obtenu le prêt de l'attaquant Abdoulay Diaby par le Sporting Lisbonne, a annoncé lundi le club bruxellois. Le Malien, passé par Mouscron et le Club de Bruges, est prêté jusqu'au terme de la saison avec une option d'achat.



Diaby, 29 ans, va connaître son troisième club en Belgique après des passages à Mouscron (2014-2015) et le Club de Bruges (2015-2018). L'international malien avait quitté les Brugeois pour le Sporting Lisbonne en 2018. La saison dernière, il avait été prêté à Besiktas en Turquie et était prêté à Getafe en Espagne depuis le début de la saison. Il terminera la saison sous le maillot anderlechtois où il est prêté avec une option d'achat. "Après trois ans d'absence, je suis heureux de revenir en Belgique. Ces dernières années, j'ai progressé au Portugal et en Espagne et j'espère pouvoir faire ce pour quoi je suis revenu: marquer", a réagi Diaby, cité dans le communiqué. "Tout le monde en Belgique connaît évidemment les qualités d'Abdou. Il a 29 ans et un énorme drive. Sa capacité à marquer, couplée à une grande expérience, devrait nous permettre de devenir plus efficaces dans la zone de vérité", a ajouté Peter Verbeke, le directeur sportif du RSCA.



