Coupe Davis: la phase finale étendue à 11 jours du 25 novembre au 5 décembre 2021

(Belga) L'ITF, la fédération internationale de tennis, a approuvé l'extension de la phase finale de la Coupe Davis qui se déroulera, cette année, du 25 novembre au 5 décembre, a annoncé l'ITF lundi. Elle devrait être organisée dans deux nouvelles villes, rejoignant Madrid.

Pour 2022, le nombre de pays finalistes a été réduit de 18 à 16. L'ITF planche aussi sur d'autres propositions de Kosmos Tennis, le partenaire événementiel de l'ITF pour cet officieux championnat du monde par pays complètement relooké il y a deux ans. Parmi elles, l'option de voir dès cette année déjà la Coupe Davis organisée par plusieurs villes. L'ITF voit bien deux autres villes se joindre à Madrid pour accueillir la phase finale. Ces deux villes accueilleraient deux groupes et un quart de finale chacune, Madrid gardant deux groupes, deux quarts de finale, les demi-finales et la finale. Une décision sera pris en mars. L'édition 2021 rassemble l'Espagne, tenante du titre, le Canada, la Grande-Bretagne, la Russie, la France, la Serbie, l'Australie, l'Equateur, le Kazakhstan, l'Italie, la Hongrie, la Croatie, l'Allemagne, la Suède, l'Autriche, la Colombie, la Tchéquie et les Etats-Unis. Le tirage au sort a déjà eu lieu. Les 18 pays ont été répartis dans six groupes de trois. Le vainqueur de chaque groupe et les deux meilleurs deuxième se qualifient pour les quarts de finale. La Belgique n'en est pas. Elle avait été battue en qualifications par la Hongrie en mars dernier et devra se contenter d'un barrage du groupe mondial avec un déplacement en Bolivie en septembre. L'Espagne avait remporté la première édition en 2019 alors que l'édition 2020 a dû être annulée en raison de la crise sanitaire du coronavirus. Pour le rappel les poules de la phase finale 2021 rassemblent Espagne, Russie, Équateur (groupe A), Canada, Kazakhstan, Suède (groupe B), France, Grande-Bretagne, République tchèque (groupe C), Croatie, Australie, Hongrie (groupe D), Etats-Unis, Italie, Colombie (groupe E) et Serbie, Allemagne, Autriche (groupe F). (Belga)