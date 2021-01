Foot: la Coupe de France reste ouverte aux amateurs

L'incertitude sur la participation des clubs amateurs à la Coupe de France a été levée mardi par le gouvernement et la FFF, main dans la main pour préserver la plus vieille des compétitions du football français, sous réserve d'un protocole sanitaire "strict et contraignant".

Le feu vert de l'exécutif intervient le jour même où les clubs de Ligue 2 débutent dans l'épreuve, mardi au 8e tour, avec notamment Le Havre-Paris FC (16h00) et Auxerre-Troyes (21h00), prélude à l'entrée en lice des formations de L1 les 9 et 10 février en 32es de finale.

Si la présence des professionnels n'a jamais semblé être mise en doute, celle des amateurs était en suspens depuis fin octobre et l'arrêt de leurs championnats et entraînements. Depuis, la pandémie de Covid-19 a poursuivi ses ravages et contraint à mettre le sport amateur sous cloche en France, alors qu'a été imposé, depuis samedi, un couvre-feu tous les soirs à 18h00.

Pour préserver sa plus que centenaire "Vieille Dame", jamais interrompue même pendant la Seconde Guerre mondiale, la Fédération française de football a mis sur pied "un protocole sanitaire strict et contraignant", selon ses propres mots, que le gouvernement a validé mardi.

- Calendrier serré -

Le ministère des Sports autorise "les clubs amateurs engagés dans l'édition 2020-2021 de la Coupe de France à reprendre l'entrainement collectif cette semaine après un test PCR obligatoire pour tous les joueurs en vue d'une reprise les 30 et 31 janvier 2021", a-t-il annoncé.

C'est à ces dates que se joueront les matches en retard du 5e tour et ceux du 6e tour. Viendront ensuite, sur trois week-ends successifs, les 7e et 8e tours puis les 32es de finale, programmées les 20 et 21 février.

Dans cette perspective, la réunification entre la voie des clubs professionnels (L1 et L2) et celle des amateurs aura bel et bien lieu les 6 et 7 mars au stade des 16es de finale, comme l'avait imaginé la FFF en décembre au moment d'annoncer ce format inédit.

Au 87 boulevard de Grenelle à Paris, où siège la Fédération, le feu vert de l'exécutif a été accueilli par un ouf de soulagement, même si l'optimisme était de mise ces dernières heures.

"Les clubs amateurs avaient fait une croix sur l'épreuve, c'est une agréable surprise" pour la plupart d'entre eux malgré les défis logistiques que cela impose, a réagi auprès de l'AFP Christophe Drouvroy, le directeur des compétitions nationales à la FFF.

La Fédération attend de savoir si les entraînements pourront se dérouler en soirée et si des matches amicaux pourront être organisés, a-t-il précisé.

- Tests obligatoires -

Les amateurs, comme les professionnels, joueront dans des stades à huis clos et en début d'après-midi en raison du couvre-feu.

Deux à trois jours avant la rencontre, les joueurs seront soumis à un test PCR, dont les résultats devront être contrôlés par un médecin le jour du match, selon la FFF. Un test antigénique sera aussi obligatoire ce même jour.

"On va très loin en termes de garantie, même plus loin que les pros", commente M. Drouvroy. Un webinaire à destination des clubs devrait être organisé "pour préciser le cadre sanitaire entourant les rencontres", et des conseils seront fournis pour une reprise des entraînements limitant le risque de blessure, a-t-il précisé.

Aucun report de match ne sera par ailleurs autorisé. "Si une équipe se trouve dans l'incapacité de participer à la rencontre du fait de la mise à l'isolement de tout ou partie de son effectif ou pour défaut de tests, celle-ci sera éliminée par forfait", précise la Fédération.

Selon le calendrier communiqué mardi, la finale est programmée le mercredi 19 mai, une semaine après les demi-finales.

La L1 et notamment le Paris SG, tenant du titre, entrera dans la compétition les 9 et 10 février pour des 32es de finale disputées conjointement avec les dix clubs de L2 qui seront qualifiés à l'issue des rencontres de mardi et mercredi.