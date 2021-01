Arthur (Juventus) fait la comparaison entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Arthur a été transféré du FC Barcelone à la Juventus Turin à l'été 2020. Après avoir côtoyé Lionel Messi pendant deux saisons, il évolue depuis lors aux côtés de Cristiano Ronaldo. De quoi être tout à fait objectif pour évoquer les deux extra-terrestres du football.

"Ronaldo s'exprime plus que Messi et il s'entend avec tout le monde dans le vestiaire", a expliqué le milieu de terrain brésilien dans l'émission Desimpedidos sur Youtube. "Ronaldo est très actif. Il entretient de bonnes relations avec tous. Peut-être que comme nous parlons la même langue, ça facilite les choses".

Si CR7 est donc actif dans le vestiaire, le sextuple Ballon d'Or argentin parle plus sur le terrain, selon Arthur. "Chaque personne a sa propre façon de faire preuve de leadership. Messi le fait par ses actions. Il le démontre quand il reçoit le ballon, avec sa volonté de gagner le match et tous ses coéquipiers le remarquent".

Alors qui choisit-il pour un match de foot? "Je prends Cristiano, nous jouons ensemble. Nous ne sommes pas proches au point que j'aille prendre le café chez lui, mais nous avons une bonne relation. Cristiano ne recule jamais s'il y a un coéquipier qui a besoin de quelque chose et il y arrive toujours avec une détermination farouche. Il s'entraîne comme un animal. Il ne sait pas quand se reposer et il vous encourage à tout donner. Il me dit toujours quoi manger, sans rien laisser au hasard".