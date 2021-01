Namur dominé par les Roumaines de Sepsi, La Seu bat Villeneuve d'Ascq dans le groupe G

(Belga) Namur s'est très largement incliné face aux Roumaines de Sepsi pour son premier match du groupe de l'EuroCoupe FIBA dans une rencontre disputée à huis-clos mardi dans une bulle organisée à Sfanty Gheorghe en Roumanie.

Les Namuroises étaient coachées par les assistants de Jan Callewaert dont le contrat a été rompu samedi. Benoit Aerts et Aurélien Garraux sont en charge de l'équipe avant l'arrivée lundi de Philip Mestdagh de retour comme coach à Namur. Les Roumaines, avec Annemarie Parau, une ancienne joueuse de Namur, ont pris d'emblée les commandes du match pour mener 9 à 30 dès la fin du premier quart temps. Dominé dans tous les compartiments du jeu, Namur, privé de l'une de ses meneuses, Nora O'Sullivan blessée, n'a pu réagir et Sepsi pouvait se contenter, déjà, de gérer la rencontre en vue de ses deux prochaines rencontres, passant à 26-47 à la pause. Namur n'aura pu mettre que 4 points dans le 3e quart temps (30-66). Avec au final 48 à 85, Sepsi s'est imposé grâce notamment aux 16 points de la Monténgrine Jovana Pasic. Du côté de Namur, la Russe Kamilla Ogun a fini avec 12 points à son actif pour 10 à l'Américaine Courtney Range et 11 à la Nigériane Pallas Kunaiyi-Akpanah. L'autre match du groupe a vu les Espagnoles de Cadi La Seu d'Urgell s'imposer de justesse face aux Françaises de Villeneuve d'Ascq 71 à 69. Du côté catalan, deux Belgian Cats, Laure Resimont et Serena-Lynn Geldof. Resimont a inscrit 8 points (3/8 aux tirs) et pris 2 rebonds pour un assist en 25 minutes de jeu. Geldof a terminé avec 2 points et 1 rebond au compteur en 9 minutes. Les prochaines rencontres verront Namur affronter Cadi La Seu mercredi (15h00) et Villeneuve d'Ascq vendredi (15h00). Chaque groupe est composé de quatre équipes qui s'affrontent sur un seul lieu en un match. Les deux premiers sont qualifiés pour les 8es de finale. (Belga)