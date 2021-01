Coupe de Belgique de basket (m) - Nathan Kuta offre la victoire à Alost au buzzer face à Mons

(Belga) Les Alostois se sont imposés mardi soir en déplacement à Mons (79-80) pour le compte de la manche aller des quarts de finale de la coupe de Belgique.

Match acharné entre Montois et Alostois ce mardi soir. Dans un premier temps, ce sont les Renards qui prenaient facilement les commandes de la rencontre. En réussite, les joueurs de Vedran Bosnic dictaient leur tempo alors que côté alostois, personne ne trouvait le chemin des filets (21-9 après 10 minutes). Bien emmenés par Jabril Durham (25 points et 7 passes), les Montois viraient largement en tête à la pause (41-25). Le retour des vestiaires fut par contre plus compliqué. Les Alostois retrouvaient de l'agressivité en attaque et le duo Mihailovic (22 points) et Vujosevic (18 points) faisait très mal aux locaux qui voyaient leur avance se réduire (61-49) et même les Alostois passer devant à la 35e minute (66-67). Dans une fin de match à suspense, ce sont finalement les Alostois qui repartent avec la victoire grâce à un panier au buzzer de Nathan Kuta (79-80). Le match retour est prévu ce vendredi au Forum d'Alost. Les trois autres quarts de finale mettront aux prises Limbourg United et Malines (22/01 et 24/01), Ostende et Anvers (22/01 et 24/01) ainsi que Louvain et le Spirou de Charleroi (22/01 et 24/01). Pour rappel, les Giants d'Anvers sont les tenants du titre. (Belga)