Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Fin de l'aventure bavaroise pour Douglas Costa ? C'est ce que relaie le journal allemand Bild. Prêté par la Juventus Turin au Bayern Munich, le Bésilien n'a pas convaincu chez les champions d'Europe. Le média allemand soulève qu'il ne figurait même pas dans le groupe pour le match contre Fribourg ce week-end. Son prêt devant arriver à son terme en juin pourrait ainsi être écourté dès cet hiver. La Vieille dame pourrait décider de leur prêter ailleurs, selon la Gazzetta.

Arsenal a annoncé mercredi avoir mis un terme au contrat de Sokratis Papastathopoulos. Le défenseur grec de 32 ans était actif chez les Gunners depuis juillet 2018. "Nous avons décidé de mettre fin au contrat de Sokratis d'un commun accord afin de lui donner la possibilité de négocier avec un nouveau club et de jouer le plus rapidement possible", a écrit Arsenal sur son site.

Il était présenté comme un jeune prodige prometteur à sa sortie de la Castilla, le centre de formation du Real Madrid, Martin Ødegaard n'a finalement pas beaucoup de temps de jeu au sein de la Maison blanche. À 22 ans, le Norvégien a encore l'avenir devant lui et souhaite retourner auprès de la Real Sociedad selon les quotidiens espagnols AS et Marca. Il a déjà effectué un passage au Pays basque en prêt la saison dernière.

Nos confrères de La Voix du Nord assure que le défenseur du RC Lens Facundo Medina attire les convoitises de grands d'Europe. À seulement 21 ans, l'Argentin arrivé cet été dans le nord de la France est un des partisans du retour réussi des Lensois dans l'élite du football français. Manchester United s'intéresserait de prêt à ses talents.



Huntelaar en sauveur : l'ex-international néerlandais, ancien enfant chéri des supporters de Schalke, a signé un contrat jusqu'à la fin de la saison avec le club allemand lanterne rouge de la Bundesliga, où il avait évolué de 2010 à 2017. Le buteur de 37 ans, 76 fois sélectionné sous le maillot "oranje" (42 buts), est attendu comme un sauveur. Il quitte l'Ajax Amsterdam et rejoint Sead Kolasinac, également arrivé d'Arsenal au mercato d'hiver pour tenter de donner un coup de fouet au club de la ville de Gelsenkirchen, monument historique du foot allemand actuellement en grand péril.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Le défenseur de l'AS Monaco Strahinja Pavlovic va rejoindre le Cercle Bruges, également détenu par les dirigeants du club de la principauté. Het Nieuwsblad révèle que l'international serbe vient en prêt pour compléter le mercato d'hiver Brugeois. À seulement 19 ans, le joueur n'a fait qu'une seule apparition sous les couleurs monégasques où il est arrivé l'hiver, en provenance du Partizan Belgrade.