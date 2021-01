Liga: "J'espère que la sanction sera réduite", souhaite Koeman pour Messi

Alors que son capitaine et superstar Lionel Messi a été suspendu deux matches après son carton rouge reçu dimanche en finale de la Supercoupe d'Espagne, l'entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman a espéré mercredi voir cette sanction "réduite".





"Le club m'a dit que c'étaient deux matches (de suspension). Le club n'est pas d'accord, donc on verra. Il y a des choses qui peuvent être défendues, et j'espère que la sanction sera réduite. Sinon, on jouera deux matches sans Leo (Messi)", a soupiré Koeman mercredi en conférence de presse, avant le match qui opposera le Barça à Cornella (D3) en 16es de finale de Coupe du Roi jeudi. Le défenseur néerlandais Sergino Dest, blessé à la cuisse droite, manquera d'ailleurs cette rencontre. Dimanche, juste avant le terme des prolongations de la finale de Supercoupe d'Espagne perdue par le Barça face à l'Athletic Bilbao (3-2), Lionel Messi a écopé du premier carton rouge de sa carrière avec le FC Barcelone (après 753 matches), pour un vilain geste d'humeur sur l'ailier basque Asier Villalibre. Il a été suspendu deux matches, mais le Barça a annoncé mardi qu'il allait "déposer un recours" pour alléger ou annuler cette sanction. "Il s'est entraîné avec envie, je n'ai rien vu de bizarre chez lui", a détaillé Koeman mercredi. "Tout le monde était triste pour le résultat en Supercoupe, mais on va de l'avant, on est sur le bon chemin et Leo est très impliqué", a-t-il appuyé.