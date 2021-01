Championnat PBA (billard): Frédéric Caudron en huitièmes de finale à Séoul

Frédéric Caudron a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale du 4e tournoi de billard aux trois bandes du Championnat PBA (Professional Billiards Association), doté de 187.000 euros, qui se déroule près de la ville sud-coréenne de Séoul.





Au deuxième tour joué dans la discipline Survival, le triple champion du monde a terminé premier de son groupe avec 84 points. Il a placé loin derrière lui les Sud-Coréens Seong-won Mun avec 48 points, Nam-Soo Kim avec 45 points et Joo-Sun Park avec 25 points. Pour une place en huitièmes de finale, l'Hennuyer devait affronter le Sud-Coréen Min-Soo Goo dans un duel disputé au meilleur des cinq sets de 15 points. Le Sud-Coréen Min-Soo Goo avait fait forte impression au premier tour avec une moyenne de 2,125 par reprise. Caudron, le numéro 1 du classement de la PBA, a remporté le premier set facilement 15-4, mais Soo Goo a marqué dix points lors du second set pour égaliser le score. Le Sud-Coréen est passé à un point de gagner le set dans le troisième set. Caudron "l'extraterrestre" a finalement remporté le set, et avec une série de sept points dans le quatrième set, il s'est assuré la victoire 3-1. Caudron rencontrera le Sud-Coréen Dong-woo Han pour une place en quarts de finale.