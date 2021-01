Kevin De Bruyne sort sur blessure contre Aston Villa (vidéo)

Manchester City a battu Aston Villa mercredi dans un match d'alignement de la 1ère journée du championnat d'Angleterre. Chez les Citizens, Kevin de Bruyne a été remplacé par Gabriel Jesus (59e). Après avoir reçu un coup de Jack Graelish, le Diable Rouge a d'abord fait signe que ce n'était pas trop grave, mais il a fini par quitter la pelouse.

Björn Engels est resté sur le banc de Villa toute la rencontre. Au classement, Manchester City prend la première place avec 38 points (+18) tout comme Leicester (+14) mais a disputé 18 matchs contre 19 aux Foxes. Aston Villa est 11e (26 pts).

D'entrée de jeu, Manchester City a affiché ses ambitions. Sur corner, Bernardo Silva aux six mètre a tenté sa chance du pied gauche mais Emiliano Martinez a repoussé le danger des pieds. Dans la foulée, John Stones a vu sa tentative être dégagée par Matthew Cash (4e). Grâce notamment à un remuant De Bruyne, les Citizens ont collectionné les corners (5 après 15 minutes) mais leur domination ne leur a rien rapporté.

A la reprise, les Skyblues ont continué à séjourner dans la zone adverse mais ont dû patienter pour ouvrir le score par Bernardo Silva parfaitement bien trouvé par Rodri (79e, 1-0). A ce moment-là, City en était à sa 36e attaque au but et à la 25e frappe. Finalement, Ilkay Gundogan a donné plus d'ampleur à la victoire en transformant un penalty accordé pour une faute de main de Cash sur une reprise de la tête de Gabriel Jesus, présent aux six mètres (89e, 2-0).