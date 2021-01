WRC - Neuville au départ du "Monte" avec pour la première fois Martijn Wydaeghe à sa droite

(Belga) Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) prendront le départ jeudi à Monte Carlo de l'épreuve d'ouverture du Championnat du monde des rallyes (WRC). Après la séparation avec leur copilote Nicolas Gilsoul, le duo travaille intensément ensemble depuis samedi afin d'être le plus performant possible au départ du rallye dont le pilote germanophone est le dernier vainqueur. Ces derniers jours, le duo a travaillé sur la prononciation et le rythme.

Neuville s'est adressé à la presse automobile assemblée avec autant de confiance que jamais mercredi soir. En anglais puis en français. Apparemment imperturbable, mais toujours avec quelques points d'interrogation. "Un pronostic ? Je n'en ai aucune idée. Les deux dernières années, j'étais en compétition pour la victoire et l'année dernière, j'ai gagné. Permettez-moi de dire que nous allons maintenant essayer de gagner le plus grand nombre de points possibles. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais je sais que ce sera un rallye difficile. Soit il y a un clic avec Martijn après trois virages, soit cela prendra du temps. Il y a trop de facteurs inconnus pour donner une réponse maintenant. Regardez l'année dernière, quand Dani Sordo était mon ouvreur. Le premier jour, la coopération a été difficile. Le lendemain, c'était fini et nous avons gagné le rallye. Ce sera notre première collaboration, mais ce n'est pas sa première fois dans une voiture de rallye. Il a beaucoup d'expérience, connaît l'équipe, est motivé mais sait que ce sera difficile. Mais ce sera encore plus difficile pour moi parce que parfois il y aura beaucoup de choses techniques qu'il devra encore découvrir et on attend davantage de moi. Mais c'est ce que c'est", a déclaré Thierry Neuville. En raison de l'absence de shakedown, Neuville et Wydaeghe ne feront pas leurs premiers mètres ensemble dans une voiture de rallye avant jeudi après-midi lors de la première spéciale. "Il a de l'expérience, il veut apprendre et c'est un pro. Les trois derniers jours de reconnaissance, nous nous sommes concentrés sur la prononciation et le rythme. Il est néerlandophone, mais a une excellente maîtrise du français. Il sait quoi faire, mais il a encore 101 choses à découvrir. Il recevra également beaucoup de soutien de la part de l'équipe dans les jours à venir, car il y a quelques jours, il n'était pas question pour lui du Monte Carlo. Il a copié les notes de Nicolas et a développé son propre système. Au cours d'une étape, les notes doivent souvent être ajustées. Il fallait que je trouve la meilleure solution à un problème. Que je ne commence pas comme un favori n'est pas frustrant. Nicolas Gilsoul reviendra-t-il ? Pas de commentaire", a conclu Neuville. . (Belga)