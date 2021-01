Sensation en Coupe du Roi: le Real Madrid éliminé par un club de D3 ! (vidéo)

Le Real Madrid a été éliminé en seizièmes de finale de la Coupe d'Espagne par le club de 3e division d'Alcoyanos 2-1 après prolongation. Zinédine Zidane avait décidé de laisser ses principaux cadres dont Thibaut Courtois et Eden Hazard sur le banc au coup d'envoi. Le capitaine des Diables Rouges est monté au jeu lors de la prolongation (98e) mais sans effet.

Militao avait pourtant placé le Real aux commandes juste avant le repos (45e, 0-1). Solbes a égalisé à la 80e (1-1) contraignant les Madrilènes à jouer la prolongation. Alors que Asensio (91e), puis Hazard et Kroos (98e) ont fait leur apparition, c'est Casanova qui est venu tromper le portier d'un soir l'Ukrainien Andriy Lunin (115e). Alcoyanos avait été réduit à dix après l'exclusion cinq minutes plus tôt de Lopez à la suite d'un second avertissement.

C'est le 3e match consécutif sans victoire du Real après le partage à Osasuna (0-0) en championnat et la défaite contre l'Athletic Bilbao (2-1) en demi-finale de la Supercoupe la semaine dernière. Dans l'autre rencontre de cette Coupe du Roi, la Real Sociedad, toujours privée d'Adnan Januzaj blessé depuis la mi-décembre, est venue s'imposer 0-2 à Cordoba qui évolue aussi en 3e division et jouera les huitièmes de finale.

Dans la presse espagnole le journal AS titre "La honte", le quotidien Marca va plus loin en disant que "personne n'échappe à cette honte". Le Mundo Deportivo parle lui d'"humiliation".

L'entraîneur Merengue, Zinedine Zidane, a protégé ses joueurs et pris cette défaite à son compte lors de la conférence de presse. "Je suis l’entraîneur, c’est ma faute, c’est ma responsabilité. Je vais l’assumer, comme toujours".

Toujours selon le journal Marca Zidane ne devrait pas être démis de ses fonctions d'ici la fin de la saison et explique que "le conseil d’administration attend la fin de la saison pour faire le ménage et construire un nouveau Real. Bien qu’il soit indéniable que Zidane et son groupe de joueurs sont usés".