Wout Van Aert prolonge jusqu'en 2024 chez Jumbo-Visma

Wout van Aert a prolongé jusqu'en 2024 son contrat avec Jumbo-Visma, a annoncé la formation néerlandaise jeudi matin.

Wout van Aert, 26 ans, avait rejoint Jumbo-Visma en 2019. Le Campinois a collectionné les récompenses individuelles en fin d'année après son exceptionnelle saison 2020 sur route. Après la reprise de la saison cycliste en juillet, le coureur de Jumbo-Visma a remporté les Strade Bianche, Milan-Sanremo, deux étapes du Tour de France, où il a terminé à la 20e place du classement général, une étape du Critérium du Dauphiné et le titre de champion de Belgique du contre-la-montre.

Van Aert a également décroché deux médailles d'argent aux Mondiaux à Imola sur le contre-la-montre, derrière l'Italien Filippo Ganna, et la course en ligne, derrière le Français Julian Alaphilippe. Il a également obtenu la deuxième place au Tour des Flandres derrière le Néerlandais Mathieu van der Poel. Il a notamment remporté le Trophée National du Mérite Sportif et le trophée du Sportif de l'Année 2020.

Revenu dans les labourés en décembre, Wout van Aert a été sacré champion de Belgique de cyclocross pour la 4e fois de sa carrière le 10 janvier à Meulebeke. Il visera un 4e titre mondial le 31 janvier à Ostende.