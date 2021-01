Alejandro Valverde prendra sa retraite après les JO de Tokyo

Alejandro Valverde compte mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison 2021. L'Espagnol, qui aura 41 ans en avril, l'a confirmé jeudi lors de la présentation officielle de son équipe Movistar.

"Dans mon esprit, c'est ma dernière année", a déclaré Valverde. "Mais j'entame cette saison avec un grand enthousiasme et de bonnes intentions. Les Jeux Olympiques seront mon principal objectif." Le Murcian ne disputera pas le Tour de France cette année.

Il prendra part aux classiques ardennaises, aux Jeux Olympiques de Tokyo et au Tour d'Espagne, qui sera le dernier grand tour de sa carrière entamée en 2002. Alejandro Valverde a remporté quatre fois Liège-Bastogne-Liège (2006, 2008, 2015 et 2017) et cinq fois la Flèche Wallonne (2006, 2014, 2015, 2016 et 2017). Également vainqueur de la Clasica San Sebastian en 2008 et 2014, l'Espagnol a enlevé 17 victoires d'étapes dans les grands tours, dont 12 sur la Vuelta.

Il avait remporté le Tour d'Espagne en 2009. Triple champion d'Espagne sur route, il avait été sacré champion du monde en 2018 à Innsbruck, en Autriche, décrochant enfin le maillot arc-en-ciel après deux médailles d'argent et trois de bronze.

COVID-19 Belgique : où en est l’épidémie ce jeudi 21 janvier ?