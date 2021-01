La banderole des fans de l'Antwerp qui ne va pas plaire à Lamkel Ze (photo)

Didier Lamkel Zé a peut-être sauvé l'Antwerp hier, contre le Cercle de Bruges, mais il n'a pas pour autant retrouvé sa place dans le cœur des fans. Un groupe de supporters a même décidé de le cibler dans une banderole, dressée au centre d'entraînement.

Hier, l'Antwerp s'est imposé 1-0 face au Cercle de Bruges. Le club a pu compter sur l'inspiration de Lamkel Zé, réintégré dans le groupe par Frankie Vercauteren après avoir fait le buzz à cause de différentes frasques. De quoi faire naître des tensions vives avec le public anversois, désireux de se débarrasser du joueur camerounais. Et ce but salvateur n'a pas changé la donne.

Preuve en est la banderole dressée par un groupe de supporters à l'entrée du centre d'entraînements ce matin. "Direction du club: putes de Lamkel Zé", peut-on y lire. Un message limpide, qui ne laisse pas beaucoup de place à des interprétations erronées. La relation tumultueuse se poursuit entre le joueur et les supporters du matricule 1.

