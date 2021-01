Manchester city: Kun Aguero positif au Covid19

Sergio Aguero, meilleur buteur de l'histoire de Manchester City, a déclaré cet après midi via son compte twitter avoir été testé positif au Covid19.

Le joueur s'est placé en isolement et a dit avoir eu des symptômes sans préciser la gravité de ceux ci.

"Après un contact étroit, je me suis auto-isolé et le dernier test que j'ai passé était positif pour le COVID 19. J'avais des symptômes et je suis les ordres du médecin pour me rétablir. Faites attention, tout le monde!" Il n'a pas précisé la durée de son indisponibilité.

Manchester City fait partie des équipes les plus touchées pas le Covid en Premier League, puisqu'au moins neuf joueurs ont été testés positifs depuis Noël.

Outre Agüero, Gabriel Jesus, Kyle Walker, Ederson, Ferran Torres, Eric Garcia, Scott Carson, Cole Palmer et Tommy Doyle ont déjà contracté la maladie.

Agüero (32 ans), en fin de contrat fin juin prochain, connaît une saison particulièrement compliquée, en raison de blessures.

Il n'a pris part qu'à 9 matches, toutes compétitions confondues, dont trois comme titulaire pour 2 buts inscrits.