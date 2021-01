Biathlon: Anaïs Chevalier-Bouchet 3e de l'Individuel d'Anterselva, victoire de Hauser

La Française Anaïs Chevalier-Bouchet a pris jeudi la 3e place de l'Individuel d'Anterselva, comptant pour la Coupe du monde de biathlon et remporté par l'Autrichienne Lisa-Theresa Hauser.

A 27 ans, Hauser, qui était déjà montée à trois reprises sur le podium cette saison, s'impose pour la première fois de sa carrière sur le circuit grâce à un 19/20 à la carabine en devançant l'Ukrainienne Yuliia Dzhima et Anaïs Chevalier-Bouchet.

La Française, qui a retrouvé la Coupe du monde cet hiver après plus d'un an et demi d'absence pour cause de maternité, aurait pu espérer mieux sans une faute à son dernier tir debout mais enregistre tout de même son 2e podium de la saison après celui du 23 décembre lors du sprint de Kontiolahti.

Dernière de la mass start dimanche à Oberhof, Anaïs Chevalier-Bouchet a pu se relancer après avoir réparé une carabine présentant un gros défaut depuis plusieurs semaines.

"Mon challenge aujourd'hui était d'oublier mes soucis matériels, a-t-elle déclaré. Il fallait occulter ça et ne penser qu'à mon tir, Cela n'a pas été facile. J'ai trouvé les ressources pour le faire. Sur la course, il m'en manque un peu sur les skis. Autant j'ai été très forte dans ma tête sur le tir, autant sur les skis, j'ai un peu lâché. C'est ambivalent comme sentiment, il y a du bon et du moins bon."

La journée a été encore plus frustrante pour Justine Braisaz-Bouchet. En lice pour la victoire après trois premiers passages au tir sans la moindre erreur, la biathlète des Saisies a totalement craqué sur son ultime tir debout en commettant quatre fautes et termine finalement 43e.

Dur retour à la réalité également pour Julia Simon, victorieuse de la mass start d'Oberhof mais en grande difficulté à la carabine (7 erreurs), ce qui l'a reléguée en 62e position.

La Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland est elle aussi passée à côté de cet Individuel (31e) mais elle conserve de très peu (6 points) la tête du classement général de la Coupe du monde grâce à la contre-performance de sa compatriote et rivale Tiril Eckhoff (18e).