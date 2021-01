Rallye de Monte-Carlo: Thierry Neuville au pied du podium au terme de la première journée

Thierry Neuville, aux côtés de son nouveau copilote Martijn Wydaeghe, pointe à la 4e place du Rallye de Monte-Carlo, manche d'ouverture du championnat du monde des rallyes (WRC), jeudi dans la région de Gap, en France. Son équipier estonien chez Hyundai Ott Tänak occupe la tête.

La première étape a vu le Finlandais Teemu Suninen, en route pour créer la surprise, partir à la faute. Le pilote M-Sport Ford tenait le meilleur temps quand il a tapé un talus dans un virage à gauche avant de partir en tonneau et finir dans le fossé. Suninen et son copilote Mikko Markkula sont rapidement sortis de la voiture, indemnes. C'est Tänak qui en a profité pour signer le meilleur temps au terme des 20,58 kilomètres entre Saint-Disdier et Corps.

Neuville a terminé 5e, à 3.9 secondes. "Ce n'était pas facile car la route est très glissante. Martijn a fait du très bon boulot pour sa première spéciale en championnat du monde", a déclaré le Saint-Vithois. Tenant du titre à Monte-Carlo, Neuville a signé le 4e temps dans la 2e des 14 spéciales de l'épreuve, longue de 20,78 kilomètres entre Saint-Maurice et Saint-Bonnet, à 12.1 de Tänak, une nouvelle fois auteur du scratch.

Après deux spéciales, Tänak emmène la meute avec 3.3 secondes d'avance sur le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota), deux fois deuxième jeudi. Le Britannique Elfyn Evans (Toyota), vice-champion du monde, est 3e à 8.5 secondes de Tänak. Suivent Neuville (16.0) et le champion du monde français Sébastien Ogier (Toyota), 5e à 16.9. Vendredi, le plus gros attend les concurrents avec plus d'une centaine de kilomètres chronométrés à travers cinq nouvelles spéciales à l'ouest de Gap.

"Les débats s'ouvriront dès 6h10 et les températures pourraient rapidement évoluer à l'aube, rendant les choix des pneus encore plus complexes", ont prévenu les concepteurs du parcours. Deux boucles - 19,61 km et 21,62 km - encadreront un unique passage de Montauban-sur-l'Ouvèze à Villebois-les-Pins sur 22,24 km, la plus longue spéciale du week-end. L'issue de ce premier rendez-vous de la saison est prévue dimanche.

