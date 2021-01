Les Belges à l'étranger - Origi, titulaire, et Liverpool, toujours muet, battus à domicile par Burnley

(Belga) Liverpool a subi sa première défaite à domicile en Premier League depuis avril 2017 face à Burnley lors de la 19e journée de Premier League (0-1).

Divock Origi était titulaire pour la première fois de la saison en Premier League avec Liverpool. Le Diables Rouge a raté un face à face avec Nick Pope, envoyant le ballon sur la barre transversale, avant d'être remplacé par Mohamed Salah (57e). Les Reds ont été battus 0-1 par Burnley, sur un penalty d'Ashley Barnes (83e). Il s'agit du quatrième match d'affilé sans marquer en Premier League pour les hommes de Jurgen Klopp qui n'avaient plus été battus à domicile en Premier League depuis le 23 avril 2017 face à Crystal Palace. Au classement, Liverpool se retrouve quatrième du classement avec 34 points soit 6 de moins que le leader, Manchester United et 4 de moins que Manchester City qui compte un match de moins. Burnley remporte 3 points importants pour le maintien et occupe la 16e place avec 19 unités. Parme a été éliminé par la Lazio en huitième de finale de Coupe d'Italie (2-1). Daan Dierckx et Maxime Busi étaient titulaires côté parmesan. lMarco Parolo (23e) avait ouvert le score pour les Romains, Valentin Mihaila avait égalisé avant que le portier parmesan, Simone Colombi, ne marque contre son camp, offrant ainsi la victoire et la qualification à la Lazio (90e). Dierckx est sorti à la 76e alors que Busi a joué toute la rencontre.