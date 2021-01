Top 14: la revanche du Racing, le retour de La Rochelle

Duel à distance. La Rochelle, 2e à trois points du leader toulousain, reçoit Bayonne, vendredi, pour rattraper le temps perdu tandis que le Racing 92, 3e, voudra se rattraper devant l'UBB, samedi, lors de la 19e journée de Top 14.

. La Rochelle vise la pole

Après vingt jours d'absence, le rugby reprend ses droits à La Rochelle. Le centre d'entraînement a rouvert ses portes dimanche après une fermeture imposée par une vague de contamination (dix joueurs chez les pro, dix-huit chez les Espoirs).

Les Maritimes, deuxièmes du classement derrière Toulouse, entendent reprendre leur marche en avant, stoppée nette par la pandémie. Ils restaient sur deux succès de rang en championnat. La réception de Bayonne, 12e, tombe à pic: les Basques ne se sont plus imposés depuis fin novembre et une victoire rochelaise, vendredi (20h45), permettrait de mettre la pression sur le leader toulousain, trois points devant.

. Racing 92 - UBB, sous tension

Revanchard, le Racing? "Un peu", admet Maxime Machenaud après la défaite, à domicile, contre Toulon (29-23). "On a une certaine revanche à prendre dès samedi. On a la chance que les week-ends s'enchaînent donc c'est une bonne chose pour se rattraper", a ajouté le demi de mêlée avant de défier l'UBB, autre bête blessée.

Leaders intouchables au moment de l'arrêt de la saison dernière, les Bordo-Béglais ne sont que sixièmes du classement. Les hommes de Christophe Urios, invaincus en 2021 (deux victoires, un nul) ont l'occasion de frotter leurs ambitions au révélateur francilien, histoire de corriger ces détails qui pourront faire la différence.

. Montpellier veut sortir la tête de l'eau

Comme on se retrouve! Moins de deux semaines après avoir chuté à Lyon (24-20 le 6 janvier), le MHR reçoit le LOU samedi (18h15) et n'a, cette fois, pas vraiment le droit à l'erreur.

Après cinq défaites consécutives, Montpellier s'est enfoncé dans la crise autant que dans les tréfonds du classement. Les ambitieux héraultais luttent désormais pour ne pas descendre: "Il faut écrire une nouvelle page du club, sans doute une des plus importantes", a d'ailleurs promis le demi de mêlée Benoît Paillaugue. Le LOU, lui, peut accrocher le bon wagon et se relancer dans la course au top six.

. Toulon, tout bon?

Une semaine après son gros coup sur le terrain du Racing 92 (29-23), Toulon retrouve un autre club francilien avec la réception du Stade français, concurrent direct à la qualification. Le RCT voudra confirmer mais ce sera sans Anthony Belleau (genou), Julien Hériteau (épaule) ou Gervais Cordin (cheville)

Pour les Soldats Roses, croqués par Toulouse (48-24) il y a une dizaine de jours, le match face à Toulon, qu'ils n'ont battu qu'une fois lors de leurs trois dernières confrontations, sera l'occasion de retrouver des couleurs. Pour s'affirmer et confirmer.

Dans les autres rencontres du jour, le leader Toulouse se rend chez la lanterne rouge Agen. Le SUA, avec dix-huit points de retard sur les Rouge et Noir, ne se fait plus beaucoup d'illusions. Les hommes de Régis Sonnes entendront surtout éviter une déculottée, à domicile, face au champion de France 2019. Enfin, Pau affronte Brive, deux formations au coude à coude dans la lutte pour le maintien.