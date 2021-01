ATP Cup: la France face à l'Autriche et l'Italie

La France affrontera l'Autriche et l'Italie en février à Melbourne lors de l'ATP Cup, épreuve par équipes dont le tirage au sort a eu lieu vendredi, tandis que la Serbie du N.1 mondial Novak Djokovic, tenante du titre, hérite d'un groupe relevé avec l'Allemagne et le Canada.

Pour sa deuxième édition, cette compétition qui fait concurrence à la Coupe Davis se tiendra du 1er au 5 février dans la capitale de l'Etat de Victoria en lever de rideau de l'Open d'Australie, et non dans plusieurs villes comme en 2020.

Du fait de la pandémie, le nombre d'équipes engagées a été ramené à 12, contre 24 en 2020.

La France, qui est représentée par Gaël Monfils et Benoît Paire accompagnés de la paire Nicolas Mahut - Edouard Roger-Vasselin, a été reversée dans le groupe C face à l'Autriche de Dominic Thiem, vainqueur du dernier US Open, et l'Italie.

L'ex-joueur britannique Mark Petchey a relevé de son côté que les Serbes auraient fort à faire dans le groupe A face à l'Allemagne d'Alexander Zverev et au Canada de Denis Shapovalov et Milos Raonic.

"Le premier groupe est vraiment rude avec la Serbie, l'Allemagne et le Canada", a déclaré le consultant.

"Il y a évidemment beaucoup de talent dans cette équipe canadienne, en particulier avec quelqu'un comme Raonic sur ce type de surface" en dur.

Dans le groupe B, l'Espagne de Rafael Nadal jouera la Grèce et l'Australie tandis que la Russie, l'Argentine et le Japon se mesureront dans le groupe D.

Chaque confrontation entre nations est décomposée en deux matches simples et un double.