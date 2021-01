ATP Cup: La Serbie, tenante du titre, opposée à l'Allemagne et le Canada

(Belga) La Serbie du N.1 mondial Novak Djokovic, tenante du titre, affrontera dans la 2e édition de l'ATP Cup de tennis du 1er au 5 févier à Melbourne, l'Allemagne d'Alexander Zverev et le Canada de Denis Shapovalov et Milos Raonic. Cette épreuve servira de préparation à l'Open d'Australie qui débute le 8 février.

Du fait de la pandémie, le nombre d'équipes engagées a été ramené à 12, contre 24 en 2020, et le tournoi ne se joue plus que dans une seule ville. La Belgique n'est plus partie prenante. L'Espagne de Rafael Nadal a été versée dans le groupe B avec la Grèce de Stefanos Tsitsipas et l'Australie d'Alex de Minaur. Dans le groupe C, l'Autriche de Dominic Thiem affrontera la France de Gaël Monfiuls et l'Italie. La Russie de Daniil Medvedev et Andrey Rublev, l'Argentine et le Japon sont réunis dans le groupe D. Chaque confrontation est composée de deux simples et un double. Les quatre vainqueurs de groupe joueront les demi-finales. (Belga)