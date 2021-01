Krépin Diatta à l'AS Monaco: le dernier coup de maître du Club de Bruges sur le marché des transferts

Le transfert de Krépin Diatta à l'AS Monaco jeudi soir est le dernier coup de maître en date de Bruges sur le marché des transferts. Retour sur les derniers jackpots touchés par le Club en période de mercato.

L'ailier sénégalais Krépin Diatta, 21 ans, a été transféré du Club de Bruges à l'AS Monaco jeudi. Selon différentes sources proches du dossier, le montant de son transfert est compris entre 16 et 20 millions d'euros.

Un nouveau coup de maître du champion en titre sur le marché des transferts, surtout en ces temps de crise sanitaire et économique. Mais c'est quoi le secret? Car la gestion brugeoise est quasi parfaite depuis quelques années.

Retour sur les derniers transferts juteux (à plus de 5 millions d'euros) du Club:

Saison 2019/2020:

Wesley Moraes vers Aston Villa contre 25 millions d'euros

Arnaut Danjuma vers Bournemouth contre 18 M€

Marvelous Nakamba vers Aston Villa contre 12 M€

Stefano Denswil vers Bologne contre 6 M€

Saison 2018/2019:

Anthony Limbombe vers le FC Nantes contre 8 M€

Saison 2017/2018:

José Izquierdo vers Brighton & Hove Albion contre 15 M€

Bjorn Engels vers Olympiacos contre 7 M€

Saison 2016/2017:

Thomas Meunier vers le PSG contre 6 M€

Saison 2015/2016:

Obbi Oulare vers Watford contre 8 M€

Mathew Ryan vers le FC Valence contre 7 M€

Saison 2014/2015:

Maxime Lestienne vers Al-Arabi SC contre 7 M€

Vadis Odjidja-Ofoe vers Norwich City contre 5 M€

Saison 2013/2014:

Carlos Bacca vers le FC Séville contre 10 M€

Plus de 134 millions d'euros de ventes! On peut le dire, depuis une petite dizaine d'années, Bruges est un modèle de gestion économique, avec un été 2020 exceptionnel. Des finances saines accompagnée d'une bonne gestion sportive donnent les résultats d'aujourd'hui: un Club qui surclasse ses concurrents en Jupiler Pro League tant en termes de football qu'au palmarès (3 titres de champion, 3x vice-champion, une Coupe et deux finales perdues).