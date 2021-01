Mercato: voici les rumeurs et transferts du jour

Les dates du mercato

Allemagne: du 2 janvier au 1er février

Angleterre: du 2 janvier au 1er février

France: du 2 janvier au 1er février

Espagne: du 4 janvier au 1er février

Italie: du 4 janvier au 1er février

Pays-Bas: du 4 janvier au 1er février

Portugal: du 5 janvier au 4 février

LES DIABLES ROUGES

LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER

Marseille et Naples sont finalement parvenus à un accord pour le prêt de l'attaquant polonais Arkadiusz Milik, pour 18 mois et avec option d'achat, a annoncé jeudi soir le club de Ligue 1. Après de longues négociations, les deux clubs se sont entendus pour une option d'achat de 8 millions d'euros plus 4 M€ de bonus, selon divers médias. Milik, qualifié pour le match à Monaco, samedi pour la 21e journée de championnat, renforce un secteur offensif en berne, l'OM restant sur deux défaites à domicile.

Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Bayern Munich, a confirmé jeudi soir au média allemand Bild l'intérêt de son club pour Dayot Upamecano. Liverpool serait également intéressé par le défenseur français du RB Leipzig dont la clause libératoire serait estimée à 42,5 millions d'euros.