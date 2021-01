MMA: Conor McGregor va toucher un joli chèque pour son retour

Conor McGregor affrontera l'Américain Dustin Poirier dans la nuit de samedi à dimanche lors de l'UFC 257. Pour son retour à la compétition, l'Irlandais va empocher au minimum 4,1 millions d'euros.

La star des arts martiaux mixtes (MMA), Conor McGregor, fait son énième comeback en octogone samedi, à l'occasion d'un combat UFC (Ultimate Fighting Championship) contre l'Américain Dustin Poirier.

L'Irlandais, qui n'a plus combattu depuis un an et sa victoire contre Donald Cerrone en 40 secondes, avait annoncé sa retraite pour la troisième fois en juin. Sans que le microcosme des MMA ni les fans ne prennent au sérieux cette annonce...

D'après les informations du journal britannique The Independent, "The Notorious" va toucher un chèque de 4,1 millions d'euros de la part des organisateurs. Son adversaire devrait, lui, toucher un million de dollars lors de la soirée.

Au-delà de cette bourse, McGregor empochera également un pourcentage sur la diffusion à la demande de ce combat. De quoi lui permettre de doubler, voire tripler, ses gains.