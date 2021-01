Wout van Aert aligné au Tour aux côtés d'un trio de choc Roglic-Dumoulin-Kruijswijk

(Belga) Wout van Aert disputera à nouveau le Tour de France en 2021. Son équipe, Jumbo-Visma, l'a annoncé vendredi. La formation néerlandaise s'alignera sur la Grande Boucle avec un trio de choc formé par le Slovène Primoz Roglic, deuxième l'an passé, et les Néerlandais Tom Dumoulin et Steven Kruijswijk.

Les Néerlandais Mike Teunissen et Robert Gesink, l'Américain Sepp Kuss et l'Allemand Tony Martin complètent la sélection annoncée vendredi. En 2020, Van Aert avait remporté deux étapes, la cinquième à Privas et la septième à Lavaur. Et cela en effectuant en plus un travail d'équipier remarquable, y compris en montagne, au service de Roglic. Des prestations récompensées par la signature d'un nouveau contrat jusqu'en 2024, annoncée jeudi. L'an passé, pour son premier Tour, Van Aert s'était adjugé une étape. Avec Roglic (2e en 2021), Dumoulin (2e en 2018) et Kruijswijk (3e en 2019), Jumbo-Visma se présentera au départ, à Brest, avec trois coureurs montés sur le podium ces trois dernières années. Le Tour de France 2021 aura lieu du 26 juin au 18 juillet. (Belga)