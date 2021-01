EuroCoupe féminine - Tous les clubs et joueuses belges éliminées dès la phase de groupes

(Belga) Tous les Belges en EuroCoupe FIBA de basket féminin ont été éliminés à l'issue de la 3e et dernière journée de la phase de groupes organisées dans des bulles vendredi. Que ce soit les joueuses ou les clubs.

Les clubs belges ont en effet été très largement dominés par leurs adversaires. Il aura fallu un derby belge entre Castors Braine, vainqueur 77-51 dans le groupe H, et Wavre Ste-Catherine pour leur apporter une victoire, la seule. Brainoises (1 victoire, 2 défaites) et Malinoises (3 défaites) sont éliminés. Dans le groupe G, Namur a encaissé trois revers et termine dernier de sa poule. Même bilan pour Phantoms Boom après des défaites de 65, 50 et 40 points. Les joueuses belges n'iront pas plus loin non plus avec leur club respectif. Dans le groupe A, Hatay, malgré sa victoire vendredi sur le Spartak Moscou (77-72), est 3e de sa poule à l'average et est éliminé. Hind Ben Abdelkader victime d'une grosse entorse lors du premier match du club turc n'a pas joué les deux suivants. Dans le groupe G, celui de Namur, Cadi La Seu s'est incliné 57 à 50 face aux Roumaines de Sepsi. Les deux Belgian Cats, Laure Resimont (15 points en 21 minutes) et Serena-Lynn Geldof (2 points et 2 rebonds en 15 minutes de match), 3es avec les Catalanes, sont éliminées. Enfin, Tenerife et Heleen Nauwelaers se sont imposées 60-61 contre les Basques de Lointek Bizkaia mais terminent malgré tout à la 3e place du groupe F, derrière leur adversaire du soir. La Belgian Cat a joué 12:44, le temps pour elle de marquer 4 points (2/4 aux tirs) et de capter 1 rebond. Chaque groupe était composé de quatre équipes qui s'affrontaient sur un seul lieu en un match, les deux premiers de chaque poule étant qualifiés pour les 8es de finale. Les huitièmes et quarts de finale auront lieu en match unique, dans un seul lieu, les 16 et 18 mars. (Belga)