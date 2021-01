Cyclisme: Tom Dumoulin fait "une pause" dans sa carrière

"Je vais faire une pause un moment": Tom Dumoulin, le vainqueur du Giro 2017 et deuxième du Tour de France 2018, a annoncé samedi suspendre sa carrière à 30 ans contre toute attente, dans une vidéo diffusée sur le site de son équipe Jumbo.

Le coureur néerlandais, septième du dernier Tour de France où il a tenu le rôle d'équipier de luxe du leader slovène Primoz Roglic, déchu du maillot jaune à la veille de l'arrivée, explique avoir "clairement besoin de temps pour réfléchir" en pointant le poids de la pression médiatique et du public, "plus difficile à gérer que ce à quoi" il s'attendait.

"Qui sait où ça me mènera? En tout cas je vais beaucoup parler avec des gens, réfléchir, promener mon chien et chercher à savoir ce que je veux en tant que personne, sur le vélo, et ce que je veux faire de ma vie", développe le champion du monde 2017 de contre-la-montre dans la vidéo de plus de huit minutes produite par son équipe.

L'annonce est d'autant plus surprenante que Jumbo avait annoncé jeudi le programme prévisionnel de son coureur pour la saison 2021.

Il avait participé aux stages d'entraînement de son équipe et se disait "très enthousiaste" à l'idée de disputer les classiques flandriennes au début du printemps.

"L'équipe me soutient totalement et me donne le temps nécessaire à ma réflexion", assure Dumoulin qui, avant sa reprise en août, avait déjà connu plus de 400 jours sans course, entre blessure au genou gauche et première partie de saison 2020 chamboulée par le Covid-19.

Malgré la teneur de l'annonce, la tonalité de l'entretien est légère et Dumoulin, souriant, se dit soulagé par sa décision: "C'est comme si un sac à dos de cent kilos s'était évanoui de mes épaules."

Le Néerlandais, privé en septembre de la victoire d'étape dans le contre-la-montre du Tour de France à La Planche des Belles Filles par la performance saisissante de Tadej Pogacar, s'était sacrifié dès la première étape pyrénéenne au profit du futur grand perdant de la Grande boucle Primoz Roglic.