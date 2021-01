L1: Nice retrouve enfin la victoire à Lens

Brillant à Marseille mercredi, Lens est retombé dans ses travers, battu par Nice (1-0) qui gagne enfin après un mois de disette et de doutes, samedi lors de la 21e journée de Ligue 1.

Les Aiglons, qui restaient sur trois défaites et deux nuls, l'ont emporté grâce à un but inscrit par Youcef Atal en tout début de seconde période (49e).

S'ils restent bien en deça de leurs ambitions, les Azuréens s'offrent de l'air, et provisoirement une place de plus au classement (13e, 26 points).

Trois jours après son succès au Vélodrome (1-0), le RCL a confirmé ses difficultés actuelles à domicile, où il n'a remporté qu'un seul de ses sept derniers matches.

Les joueurs de Franck Haise restent toutefois septièmes avec 31 unités au compteur, mais pourraient perdre des places à l'issue des rencontres de dimanche.

La première période a été assez fermée avec deux équipes bien en place de part et d'autre. Lens et Nice on tenté timidement de créer le danger, mais sans vraiment y parvenir.

La seule véritable occasion a été en faveur des Sang et Or: après un débordement côté droit, Clément Michelin a délivré un centre précis pour l'ancien Aiglon Ignatius Ganago, seul sur la ligne des 5 mètres 50, qui a envoyé sa reprise de la tête très loin de la cage (31e).

- Atal marque puis se blesse -

Dès la reprise, les Niçois n'ont pas laissé passer leur chance en ouvrant le score sur leur première situation: servi dans la surface par Kasper Dolberg, Atal a éliminé un défenseur adverse avant de conclure d'une frappe limpide du gauche qui est allée se nicher dans le petit filet opposé (0-1, 49e).

L'international algérien, qui s'est blessé à la cuisse droite sur l'action, a dû quitter ses partenaires juste après son but.

Les Artésiens ont tenté de réagir en se montrant plus offensifs, mais ont peiné à s'approcher du but de Walter Benitez, protégé par une solide défense.

Sur l'une des rares incursions du RCL dans la surface, Ganago s'est écroulé après avoir reçu un coup de Robson Bambu, mais l'arbitre, après avoir consulté les images de la VAR, a décidé de ne pas siffler penalty (64e).

A force de se découvrir, Lens a failli se faire punir en contre: lancé dans le dos de la défense, Amine Gouiri s'est présenté seul face à Jean-Louis Leca mais sa balle piquée est venue mourir juste au-dessus de la transversale (71e).

Nice a toutefois réussi à conserver son avantage sans trop trembler face à des Lensois quasiment inoffensifs.