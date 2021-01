Jupiler Pro League - Ostende surprend l'Antwerp et réalise la bonne opération en haut de classement

(Belga) Menés au score, les Ostendais se sont imposés à Anvers samedi lors de la 21e journée de Jupiler Pro League (1-2). Les Ostendais, désormais cinquièmes, font la bonne opération et se rapprochent du top 4.

C'est pourtant l'Antwerp qui s'était montré dangereux le premier avec un coup franc de Lior Refaelov arrêté par Bram Castro (9e). Quelques minutes plus tard, Pieter Gerkens ouvrait le score en coupant au premier poteau un centre de Buta (15e). Mais les deux équipes retournaient aux vestiaires sur un score nul, Fashion Sakala inscrivait son neuvième but de la saison en reprenant un centre au cordeau de Andrew Hjulsager (35e). En deuxième mi-temps, Makhtar Gueye était proche de placer les Ostendais aux avant-postes mais sa frappe passait un rien au-dessus de la lucarne de Alireza Beiranvand (76e). Ce n'était que partie remise, Marko Kvasina, à peine entré au jeu, offrait la victoire aux hommes d'Alexander Blessin en convertissant de la tête un centre d'Ari Skulason. Grâce à cette victoire précieuse, Ostende (35 points) profite du match nul du Sporting d'Anderlecht face à Waasland-Beveren et revient à un point des Mauves, quatrièmes. L'Antwerp est toujours troisième avec 37 unités. (Belga)