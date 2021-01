XV de France: à l'ouverture, c'est tout vert

L'absence de l'ouvreur Romain Ntamack, forfait pour le début du Tournoi des six nations, laisse un grand vide en équipe de France. Mais l'inquiétude est surmontée grâce à un réservoir redevenu florissant, symbolisé par Mathieu Jalibert et Louis Carbonel, après plusieurs années d'instabilité au poste.

Pour remplacer le Toulousain Ntamack (21 ans), installé au poste de N.10 depuis la Coupe du monde 2019, le sélectionneur Fabien Galthié peut s'appuyer sur deux joueurs tout aussi jeunes et qui se sont un peu plus affirmés cette saison.

A l'heure de débuter la préparation pour le duel en Italie (6 février), le Bordelais Jalibert (8 sélections) semble avoir une longueur d'avance sur le Toulonnais Louis Carbonel (2 sél.).

A 22 ans, Jalibert est l'habituelle doublure de Ntamack. Ses récentes prestations en club et ses dernières sorties en Bleus, dans la peau d'un titulaire, plaident en sa faveur.

Le Girondin s'était distingué en finale de la Coupe d'automne des nations face à l'Angleterre (22-19 a.p.), début décembre, où ses qualités offensives avaient permis de débloquer la situation et d'ouvrir la voie au seul essai des "réservistes" Bleus, signé Brice Dulin.

Face aux vice-champions du monde, Galthié avait dû s'appuyer sur une équipe bis, composée en grande partie de jeunes inexpérimentés. Mais, au lieu de vivre l'enfer à Twickenham, la relève bleue était passée tout près d'un exploit, ne cédant qu'en prolongation.

- "Profils complémentaires" -

La rotation imposée par les clubs pour les tests automnaux a finalement eu du bon, permettant à de jeunes joueurs d'effectuer leurs grands débuts internationaux à l'instar de Carbonel, entré en jeu face à l'Italie puis l'Angleterre, lorsque Jalibert a dû sortir sur blessure. Et d'inscrire ses premier points en Bleu devant les poteaux.

A 21 ans, le double champion du monde junior (2018, 2019) a pris de l'épaisseur aussi en club, la grave blessure à un genou d'Anthony Belleau (24, 12 sél.) en tout début de saison, lui laissant le champ libre.

Si "Carbo" partage pour point commun avec Jalibert (et Ntamack) d'être buteur, ce sont aussi "deux garçons qui attaquent fort sur la ligne", pour le responsable des équipes de France jeunes Sebastien Piqueronies, interrogé par l'AFP.

"Matthieu a pour lui d'imprimer plus de vitesse, d'être très à l'aise dès qu'il y a un peu d'espace et d'être un franchisseur très rapide. Louis est très stable émotionnellement, très fort dans la défense en un contre un et a cette intelligence du choix de la décision dès qu'il y a beaucoup de pression", poursuit-il. Ce sont aussi "deux profils complémentaires, qui aiment prendre des décisions et rythmer le jeu de l'équipe", ajoute l'ancien sélectionneur des Bleuets.

- "Emulation" -

"On commence à avoir le choix, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, quand une majorité d'étrangers occupaient ce poste en Top 14. On a des jeunes qui ont le caractère pour occuper ce poste-là. Les entraîneurs leur font confiance et cela crée une espèce d'émulation", se réjouit l'ancien ouvreur international Christophe Lamaison (37 sél.).

Pour le finaliste du Mondial-1999, "cinq ou six joueurs" peuvent postuler, citant derrière le trio Ntamack-Jalibert-Carbonel, Belleau et des N.10 plus âgés, tels que le Clermontois Camille Lopez (31 ans, 28 sél.) et le Rochelais Jules Plisson (29 ans, 18 sél.).

Plus jeunes et tous deux âgés de 23 ans, l'ouvreur du Stade français Joris Segonds et celui de Pau Antoine Hastoy n'ont jamais été appelés. Mais ils s'affirment aussi cette saison dans un rôle de N.10 buteur.

Galthié ne manque donc pas de jeunes pousses, à moins de trois ans de la Coupe du monde en France. A l'ouverture, c'est ouvert.