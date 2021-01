"5 minutes de magie", "Il est de retour": la presse espagnole se réjouit de la performance d'Eden Hazard (vidéo)

Eden Hazard a réalisé une performance convaincante, hier soir, contre Alaves. Avec un but et une passe décisive, il a rassuré la presse espagnole. Cette dernière semble ravie de ce retour convaincant.

Et si c'était la bonne ? Eden Hazard a réussi une performance remarquable hier contre Alaves. Le Diable Rouge a été doublement décisif, avec un but et une passe décisive, ce qui a redonné le sourire à la presse espagnole. Cette dernière n'avait pas hésité à tacler violemment le joueur belge ces dernières semaines. Mais ce match-là semble changer la donne.

Exemple avec AS. Le quotidien espagnol relaie des compliments sur son site internet. "Hazard a vécu une bonne soirée. S’il n’a pas encore participé suffisamment au jeu, quand il l’a fait, c’était pour faire la différence", peut-on lire dans leur article. "Il a eu cinq minutes de magie : à la 41ème, il dévie légèrement le ballon du talon pour Benzema. Dans les arrêts de jeu, il a réussi une belle course dans le dos de la défense, a bien contrôlé une longue passe magistrale de Kroos avant de tromper facilement Pacheco".

Ils retiennent surtout la volonté affichée par le Diable Rouge. "Les sentiments sont très positifs. On a revu un Hazard souriant sur le terrain, qui voulait avoir le ballon dans les pieds. Si les blessures l’épargne, c’est un joueur qui peut faire la différence. Ses coéquipiers, Zidane, le club et les fans lui font encore confiance. Pour gagner le titre, le Real Madrid aura besoin du Belge".

Marca est plus contrasté mais salue tout de même une performance rassurante. "Le Belge s’est accordé une trêve, même si le match d’hier ne sera jamais l’un des meilleurs de sa carrière. Il a pu planter quelques graines, bonnes pour sa confiance. Hazard est de retour, c’est ce que croit son entraîneur", écrit le journal espagnol sur son site internet. "Hazard est de plus en plus visible. Il a démarré timidement, avant d’être plus présent. Il est difficile pour lui de jouer comme avant, parce qu’il doit toujours regarder dans le rétroviseur pour se protéger des tacles. Il a d’ailleurs fait une frayeur à son équipe sur un contact avant de se rendre compte que ce n’était rien. Après cela, nous avons vu la meilleure version d’Hazard, impliqué dans les deux buts".

Ces propos rassurants vont donner un peu d'air à Hazard, qui devait composer avec une pression de plus en plus intense. A confirmer, maintenant, lors des prochaines rencontres !

