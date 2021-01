Le Suisse Beat Feuz réussit le doublé en descente à Kitzbühel

(Belga) Beat Feuz a remporté la seconde descente de Kitzbühel, la plus mythique épreuve de vitesse de la saison de ski alpin masculin. Le Suisse de 33 ans avait signé son premier succès sur la Streif, vendredi. Prévue samedi, cette seconde descente avait été reportée de vingt-quatre heures en raison du brouillard. Dimanche, celui-ci était encore présent sur la haut de la Streif et a interrompu brièvement la course après huit concurrents. Feuz, dossard 9, n'en a pas souffert. Malgré un retard de 42/100es au 4e intermédiaire, le triple tenant de la Coupe du monde de la spécialité a repris 59/100es sur le bas. À l'arrivée, il devance de 17/100es Johan Clarey. Le Français de 40 ans avait fini 4e vendredi. Il est le skieur le plus âgé de l'histoire à monter sur un podium de Coupe du monde. L'Autrichien Matthias Mayer est encore monté sur le podium. Vainqueur en 2020, 2e vendredi, il a pris la 3e place dimanche à 38/100es de Feuz.

Feuz, champion du monde 2017, compte désormais 15 victoires en Coupe du monde, dont 12 en descente. Au classement du petit globe de la spécialité, après 5 des 9 descentes, Feuz déloge Mayer de la première place. Il possède 326 points contre 298 à son adversaire. Clarey s'empare de la 3e place (217). Au classement général, le Français Alexis Pinturault conserve sa première place avec 778 points après 21 épreuves. Kilde, dont la saison est terminée à la suite d'une blessure, reste en deuxième position (560). Le Suisse Marco Odermatt conserve la 3e place après s'être classé 10e dimanche (527). Le Super-G de Kitzbühel, prévu initialement dimanche, aura lieu lundi à 10h45. (Belga)