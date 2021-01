Espagne: sans Messi, "Frenkie" assure pour le Barça

En l'absence de son capitaine Lionel Messi (suspendu), l'irréprochable milieu de terrain néerlandais Frenkie de Jong s'est chargé d'offrir la victoire au FC Barcelone contre Elche 2-0 dimanche pour la 20e journée de Liga, et a permis au Barça de remonter à la 3e place.

L'international Oranje (14 sélections) a propulsé dans les filets d'Elche un ballon détourné par Diego Gonzalez vers ses propres cages (39e) avant de servir une louche parfaite pour le premier but de Riqui Puig au Barça en fin de partie (89e). De Jong a ainsi relancé le club catalan en championnat, 3e à 7 points du leader Atlético Madrid qui reçoit le Valence CF dimanche soir (21h00, 20h00 GMT).

Attendu à son meilleur niveau depuis son transfert de l'Ajax Amsterdam au Barça en juillet 2019 pour 86 millions d'euros, le Néerlandais a encore prouvé dimanche qu'à désormais 23 ans, il est proche de son plein potentiel.

Alors que Ronald Koeman lui a demandé d'augmenter son rendement offensif depuis le début de saison, son compatriote lui a bien obéi : il s'agit de son quatrième but marqué depuis la mi-décembre (trois en Liga et un en Supercoupe d'Espagne)... alors qu'il n'avait pas trouvé le chemin des buts auparavant. Avec, dans son récital, des passes presque toujours justes et un sens du jeu rare.

Grâce, aussi, à l'arrêt décisif de Marc-André ter Stegen sur Emiliano Rigoni (56e) pour préserver le résultat, cette victoire revigore le Barça en plein mois de janvier... Après un début de saison morose, la défaite en finale de Supercoupe d'Espagne 3-2 après prolongation face à l'Athletic Bilbao dimanche dernier, et la suspension de deux matches de Lionel Messi après son premier carton rouge au Barça.

Alors que le FC Barcelone aurait dû connaître le nom de son nouveau président ce dimanche, les élections pour la tête du club catalan ont été repoussées (à une date encore non-communiquée) en raison de la pandémie de nouveau coronavirus et des restrictions prolongées en Catalogne.

En Liga, le Barça a enchaîné dimanche son 9e match sans défaite, et reste toujours invaincu depuis le 5 décembre (défaite 2-1 à Cadix).

Plus tôt dans la journée, Osasuna est sorti de la zone rouge en s'imposant franchement 3-1 face à Grenade grâce à un doublé d'Ante Budimir, malgré le carton rouge infligé à Facundo Roncaglia (88e).