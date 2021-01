Les Bleus du blanc: la belle semaine du skicross

Le skicross français a brillé cette semaine lors de l'étape de Coupe du monde d'Idrefjäll, en Suède, où Bastien Midol a remporté une épreuve chez les messieurs et Alizée Baron et Marielle Berger-Sabbatel ont réussi un doublé chez les dames.

En snowboard cross, Merlin Surget a pris en Italie une deuxième place dimanche et Julia Pereira de Sousa Mabileau une troisième.

Côté nordique, les fondeurs avaient renoncé au déplacement à Lahti, en Finlande, en raison de cas de covid-19 dans l'équipe de France.

. Le skicross au sommet

Bastien Midol s'est imposé sur la première course de la semaine à Idrefjäll, dès mercredi. Le vainqueur de la Coupe du monde de la spécialité en 2019 a remporté la quatrième épreuve de Coupe du monde de sa carrière, devant le Suédois Viktor Andersson et François Place, qui complète ainsi le podium.

Au classement du petit globe de skicross, Place est le tricolore le mieux placé, en 4e position avec 251 pts, devant les frères Midol, Jonathan et Bastien, qui se suivent en 6e et 7e position, avec respectivement 224 et 221 pts. Le leader est toujours le Canadien Reece Howden avec 470 pts.

Samedi, les dames ont à leur tour réussi un double podium, mais avec les deux premières places cette fois.

Alizée Baron et Marielle Berger-Sabbatel ont devancé en fin de parcours la Suissesse Fanny Smith, leader de la Coupe du monde, qui avait pris un meilleur départ et devra donc encore attendre pour dépasser au nombre de victoires en Coupe du monde d'une autre Française, Ophélie David (26 succès).

C'est la 2e victoire en Coupe du monde pour Baron, après Are en 2015, également en Suède.

Au classement de la spécialité, Baron est troisième (330 pts) et Berger-Sabbatel quatrième (309 pts). Smith mène la danse avec 585 points alors qu'il reste en théorie cinq épreuves à disputer.

. Podiums en snowboard cross

Pas de finale samedi en cross pour les snowboarders, mais deux podiums dimanche. Merlin Surget a réussi à 21 ans la meilleure performance de sa carrière en Coupe du monde avec la deuxième place d'une course remportée par l'Italien Alessandro Haemmerle sur sa neige, à Chiesa in Valmalenco (Italie).

Chez les filles, la vice-championne olympique 2018 Julia Pereira De Sousa Mabileau a pris une troisième place.

. Combiné

Les Français Laurent Muhlethaler et Antoine Gérard ont terminé au coude à coude aux 15e et 16e places de l'épreuve individuelle de Coupe du monde dimanche à Lahti, à plus d'une minute trente du vainqueur japonais Akito Watabe.

La veille, les deux Français avaient pris ensemble la 11e place de l'épreuve par équipe remportée par la Norvège.