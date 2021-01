Jupiler Pro League - Le Standard s'offre un choc wallon intense contre Charleroi et revient sur l'Antwerp, 3e

(Belga) Le Standard s'est imposé 3 buts à 2 contre Charleroi dans un choc wallon riche en rebondissements et intense jusqu'au bout, dimanche, lors de la 21e journée de la Jupiler Pro League. Ce quatrième succès de rang permet aux Liégeois de rejoindre l'Antwerp à la troisième place, alors que Charleroi subit un cinquième revers consécutif.

Les deux équipes arrivaient à ce choc wallon avec un état d'esprit bien différent: le Standard affichait un bilan de trois succès de rang, depuis l'arrivée sur le banc de touche de Mbaye Leye. A l'inverse, Charleroi restait sur quatre défaites de rang. Il ne fallait attendre que 4 minutes pour voir la première frappe cadrée, signée Nicolas Gavory. Le Standard confirmait sa bonne forme dès la 13e minute: après un une-deux avec Selim Amallah, Maxime Lestienne pouvait centrer de la gauche pour Joao Klauss, dont la tête depuis le petit rectangle ne laissait aucune chance à Nicolas Penneteau (1-0). Arrivé en janvier, l'attaquant brésilien marque son premier but sous les couleurs liégeoises. Tout juste arrivé à Charleroi, Jordan Botaka se montrait directement décisif. Après un bon travail sur la droite, se libérant de trois Liégeois, il centrait en retrait pour Mamadou Fall, qui envoyait une frappe en un temps dans la lucarne de Bodart (1-1, 30e). Le Standard reprenait rapidement l'avantage, avec à nouveau Lestienne à la baguette. L'ailier récupérait un ballon aux trente mètres et lançait Michel-Ange Balikwisha, qui se présentait face à Penneteau et le prenait à contrepied (2-1, 38e). Balikwisha manquait de peu le cadre peu après (42e) tandis qu'Ali Gholizadeh tentait sa chance à distance, sans succès (45e). En seconde période, Lestienne, parti en contre, avait le ballon du troisième but, mais il préférait passer à un équipier plutôt que de tirer (58e). Charleroi se montrait de plus en plus menaçant au fil des minutes. Bodart détournait une frappe de Guillaume Gillet (64e). A la 65e, le gardien s'inclinait à nouveau devant Fall, sur les suites d'un corner. L'arbitre annulait dans un premier temps pour hors-jeu avant de valider le but après l'intervention du VAR (2-2). Lestienne héritait d'une nouvelle opportunité, sans parvenir à cadrer (70e). A dix minutes du terme, Amallah lançait Jackson Muleka, qui parvenait à lober Penneteau de la tête, remettant les Liégeois aux commandes (3-2, 80e). Muleka se faisait ensuite contrer par le retour de Gillet alors qu'il pouvait mettre son équipe à l'abri (87e). La fin de match était palpitante. Lukasz Teodorczyk se heurtait à un excellent Bodart (90e+1). Amallah voyait la transversale repousser son coup franc (90e+4), alors que Penneteau écopait d'une rouge pour avoir touché le ballon de la main en dehors de son rectangle (90e+5). C'est Guillaume Gillet qui terminait la rencontre dans les buts. Au classement, le Standard, 37 points, revient à la hauteur de l'Antwerp, troisième. Seuls le Club Bruges, largement en tête avec ses 51 points, et Genk (39) devancent aussi les 'Rouches'. Charleroi, 33 points, reste bloqué en huitième position. (Belga)