Mondial de hand: la France atteint les quarts, tout comme la Norvège, la Suède et l'Egypte

Les handballeurs français se sont qualifiés pour les quarts de finale du Mondial-2021 en Egypte, grâce à leur succès contre le Portugal, tout comme la Norvège, la Suède et l'Égypte, dimanche lors de leurs dernières rencontres du tour principal.

Les Français avaient quitté l'Euro-2020 l'an passé dès le 1er tour, plombés par une défaite d'entrée contre le Portugal et éliminés après un revers contre la Norvège. Douze mois plus tard et avec un nouveau sélectionneur (Guillaume Gille ayant remplacé Didier Dinart après le fiasco de l'Euro), les Bleus ont pris leur revanche sur ces deux équipes.

Pour leur premier match du 1er tour du Mondial-2021, ils avaient dominé la Norvège (28-24) de Sander Sagosen. Dimanche pour le dernier match du tour principal, ils ont surclassé le Portugal dans leur match le plus complet depuis un an. Même le jeu d'attaque à sept joueurs de champ des Portugais n'a pas perturbé la mécanique française.

La base arrière tricolore a été époustouflante, Dika Mem et Timothey N'Guessan (de retour après une blessure aux adducteurs) inscrivant chacun cinq buts. L'ailier Hugo Descat, inarrêtable sur son aile et en jeu rapide, a conclu la rencontre meilleur buteur (8 réalisations).

En quarts de finale, les Français affronteront le perdant du match entre l'Espagne et la Hongrie, qui s'affrontent lundi et qui sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts.

La Norvège, battue par la France pour son entrée dans la compétition, s'est hissée en quarts, grâce à sa victoire contre l'Islande (35-33), et au succès des Français sur le Portugal. Les coéquipiers de Sander Sagosen seront opposés au vainqueur d'Espagne-Hongrie.

La Suède a dominé la Russie (34-20) et s'est elle aussi qualifiée pour les quarts de finale. Invaincus en six matches (quatre victoires et deux matches nuls), les Suédois devront patienter pour connaitre leur adversaire, entre l'Argentine, la Croatie ou le Qatar.

L'Égypte s'est imposée face à une équipe de Slovénie amoindrie par plusieurs joueurs malades, et rejoint les quarts de finale du tournoi. Les hôtes, qui confirment leur retour au premier plan (8es du Mondial-2019), affronteront les Danois, champions du monde en titre.